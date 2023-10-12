Hasat başladı bahçeleri komandolar koruyor. Termal kameralar kuruldu zırhlı araçlar kol geziyor

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli merkezlerinden Balıkesir'deki Edremit Körfezi bölgesinde zeytin hırsızlıklarını önlemek amacıyla jandarma ekipleri gece gündüz nöbet tutuyor.

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı, yaklaşık 12 milyon zeytin ağacının bulunduğu Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde zeytin hasadının başlamasıyla jandarma da tedbirlerini artırdı.

Jandarma komandoları zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutuyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç durdurularak kontrol ediliyor.

Zeytinlikler yüksek kesimlerdeki bahçelere kurulan termal kameralarla gece gündüz izleniyor, havadan ve karadan kontroller yapılıyor.

Dron yardımıyla havadan izlenen zeytin bahçelerinde jandarma ekipleri ayrıca yaya devriye geziyor.

Balıkesir'de 2022-2023 hasat sezonunda 4 ayda 61 zeytin hırsızlığı yaşanmış, gözaltına alınan 163 şüpheliden 24'ü tutuklanmıştı.

"JANDARMANIN ÇALIŞMASI HIRSIZLARA KARŞI CAYDIRICILIK UNSURU OLUŞTURUYOR"

Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, gazetecilere, Edremit Körfezi'nde üretilen zeytin ve zeytinyağının değerinin her geçen gün arttığını söyledi.

Bu ürünlerin dünyaca tanındığını vurgulayan Diker, "Kalitesi artan bir ürünün düşmanı da çok fazla oluyor. Bu vesileyle özellikle taklit ve tağşiş zeytinyağının olması, hırsızlıkla zeytinin çalınması üreticiyi hakikaten mağdur ediyordu ve üzüyordu. Üretime küstürüyordu." dedi.

Diker, zeytinliklerde Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlıklarının yetişemediği yerlerde jandarma ve özellikle komandoların devreye girmesiyle bu sahaların güvenliğinin sağlandığını dile getirdi.

Üreticilerin bundan büyük memnuniyet duyduğunu anlatan Diker, şöyle konuştu:

"Edremit'te Ziraat Odası üyesi olan bütün zeytinci üyelerimiz adına hepsine teşekkür ederim ve minnettarım. Sahadaki jandarmanın ve sahadaki komando jandarmaların çalışması hırsıza karşı bir caydırıcılık unsuru oluşturuyor. Çünkü bu sahaların bir sahibinin olduğunu en azından o hırsızlara gösteriyor. Devlet gücünü gösteriyor. Biz bundan çok memnunuz ve bu uygulamanın da her sene hasat süresinde artarak devam etmesinden yanayız."

Edremitli üretici Mehmet Bozkurt da jandarmanın zeytin hırsızlıklarıyla mücadelede sorumluluk almasıyla iki yıldır bu tür olayların azaldığını ifade etti.