Moruhinho’nun planı belli oldu. 5 oyuncu değişecek

Kaynak: Haber Merkezi
Moruhinho’nun planı belli oldu. 5 oyuncu değişecek

Fenerbahçe’de Samsunspor maçı hazırlıkları devam ederken Teknik Direktör Mourinho’nun planı belli oldu. Portekizli teknik adamın ilk 11’de 5 değişiklik yapması bekleniyor.

Fenerbahçe, 17 gün sonra sahaya inmeye hazırlanıyor. Deplasmanda Samsunspor’a karşı oynayacak sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Portekizli teknik adam Samsun deplasmanında ilk 11’de 5 değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Portekizli teknik adamın sağ bekte Mert Müldür’ün yerine Osayi-Samuel'e görev vermesi beklenirken stoperde Becao ve Osterwolde’nin sahaya çıkacağı öğrenildi. Portekizli teknik adamın sol bekte Kostic’e orta sahada ise Ambrabat, Fred ve Szymanski üçlüsüne şans vermesi bekleniyor.

Mourinho, milli takımla attığı gollerle dikkatleri çeken İrfan Can’ı sağ kanatta, Tadic’i ise sol kanatta görevlendirirken forvette ise Dzeko’ya şans verecek.

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