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Moskova'da S-300 sistemleri ile tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı, S-300 sistemleri ile Moskova bölgesinde hava savunma tatbikatı yapıldı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 01:05
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Moskova'da S-300 sistemleri ile tatbikat

Moskova'da S-300 sistemleri ile tatbikat
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Askeri Bölgesi birlikleri ile Moskova bölgesinde hava savunmasına yönelik eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatın, askeri, endüstriyel ve idari tesislere yönelik hava saldırılarını püskürtmeye yönelik tasarlandığına işaret edilen açıklamada, tatbikat kapsamında yapılan sahte saldırıların S-300 hava savunma sistemleri ile püskürtüldüğü bilgisi verildi.

Açıklamada, tatbikata 150'den fazla askerin katıldığı ifade edildi. (AA)

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