Moskova'daki vahşi saldırıyı kim yaptırdı?

Moskova'daki terör saldırısını kim ve ne amaçla yaptırdı? Bu sorunun cevabı bütün dünyayı özellikle Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor çünkü IŞİD patentiyle başlatılan eylemler sonucunda, Suriye'nin kuzeyinde ABD himayesinde bir terör devleti kuruldu, buradaki insanlar da Türkiye'ye sürüldü!

Saldırganlardan birinin Türkiye’den gitmiş olduğu iddiası da önemli...

Konuyla ilgili önemli değerlendirmeler var. Prof. Dr. Salih Yılmaz, Anadolu Ajansı için yazdığı incelemede şöyle dedi:

"Terör saldırısının Ukrayna ile ilişkilendirilmesi Rus toplumunu duygusal ve belki de askerî açıdan Ukrayna’daki savaşa katılım ve destek açısından da etkileyebilir.

Genel olarak bakıldığında bu saldırıda amacın Rusya’yı Müslümanlarla karşı karşıya getirerek 'Asıl savaşınız Ukrayna’da Hristiyanlarla, İsrail’de Yahudilerle değil Müslümanlarladır.’ anlayışına geri dönmesi için uyarmak olduğu düşünülebilir. Rusya, uzun süredir bu tehdidin ve kurgunun farkında olduğu için saldırıyı her ne kadar DEAŞ üstlense de arkasındaki gücün ABD, İsrail veya Ukrayna’ya destek olan Batılı ülkeler olduğunu düşünüyor.

Genel olarak saldırı, planlanmasına ve kurgusuna bakıldığında bazı ülkelerin dış istihbaratları tarafından kullanılan örgütsel bir eylem gibi duruyor.”

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Odatv'nin derlediği bilgilere göre Amerikan kaynakları, saldırıyı IŞİD'e fatura etmek için çeşitli analizler yapıyor. ABD'li araştırma grubu Soufan Center'dan Colin Clarke, "IŞİD son iki yıldır Rusya'ya odaklanmış durumda ve propagandasında başkan Vladimir Putin'i sık sık eleştiriyor. IŞİD-H, Moskova'nın Afganistan, Çeçenistan ve Suriye'ye müdahalelerine atıfta bulunarak Kremlin'i elinde Müslüman kanı taşımakla suçluyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin başkenti Washington merkezli Wilson Merkezi'nden Michael Kugelman ise IŞİD-H'nin Rusya'yı "düzenli olarak Müslümanlara baskı yapan faaliyetlerin suç ortağı olarak gördüğünü" söyledi.

Bu değerlendirmelerin, Rusya’yı yönlendirmeye yönelik olduğu ortada...

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Sputnik'in konuyla ilgili analizinin başlığı ise ABD'yi işaret ediyor. Başlıkta “Washington’un Moskova’daki saldırıyı IŞİD’in üzerine atma girişimi düşündürücü” denildi ve şöyle devam edildi:

“Moskova’daki terör saldırısının faillerinin Ukrayna sınırına yakın Bryansk bölgesinde gözaltına alınmasına rağmen ABD, saldırının arkasında IŞİD'in olduğu teorisini yayıyor. IŞİD ve El Kaide gibi uluslararası terör gruplarını desteklediği zaten bilinen ABD’nin, saldırının sorumlusunun Ukrayna değil de IŞİD olduğundan nasıl bu kadar emin olabildiği hâlâ sır...”

Sputnik’e konuşan Tahran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Seyed Mohammad Marandi ise neredeyse en başından beri terör saldırısıyla ilgili hiçbir gerçek detay yokken, ABD'nin Ukrayna'nın bu işin arkasında olmadığını bu kadar güvenle söyleyebilmesinin “çok garip” olduğunu vurguladı.

İranlı uzman “Hem IŞİD'in hem de Kiev rejiminin Batı ile çok güçlü bağlantıları var. IŞİD, NATO ülkeleriyle iş birliği yaptı, İsrail'le iş birliği yaptı ve Suriye'deki diğer Amerikan müttefikleriyle yıllarca iş birliği yaptı. Ukrayna da NATO ülkelerine son derece bağımlı... Aralarında koordinasyon olup olmadığını bilmiyoruz ama doğrudan olmasa da dolaylı bağlantıları aşikâr.

IŞİD'in başından beri Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, İran'da ya da Lübnan'da ABD'nin düşmanlarına saldırdığı açık.

Batı, bu tür terör eylemleriyle Rusya'yı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Ukrayna'da sivillere saldırmaya teşvik etmeye çalışıyor ki Rus yetkililer de bunun farkında” dedi.

Sputnik’e konuşan Arjantinli uzman Alberto Hutschenreuter, saldırının Ukrayna ile çatışmada “zaman ve kaynakların Rusya'nın lehine işlediği bir dönemde” gerçekleşmesinin dikkat çekici olduğuna vurgu yaparken, bunun Batılı ülkelerin gergin tepkilerinde görülebileceğini söyledi.

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IŞİD’in bir ABD örgütü olduğunu Trump söylemişti. Trump, Obama ve Hillary Clinton’u IŞİD’i kurmakla suçlamıştı. Suriye’de yaşanan olaylar ve Türkiye’deki IŞİD eylemleri de bu iddiayı doğrulamıştı. Bu sebeple “Saldırıyı IŞİD yaptı” demek “ABD yaptırdı” demektir!

Olayların gidişatını, Putin’in bu istihbarat saldırısına hangi yöntemle cevap vereceği veya saldırıyı, Ukrayna ve Suriye sorununda nasıl kullanacağı gösterecektir. Rusya, istihbarat saldırısı ile yönlendirilebilecek bir ülke değildir çünkü ülkeyi yöneten Putin, bir istihbaratçıdır...