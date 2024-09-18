'MOSSAD çağrı cihazlarının pillerine patlayıcı yerleştirdi' Dünya bu iddiaya kilitlendi

MOSSAD'ın, Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarının pillerine önceden patlayıcı yerleştirdiği iddiaları gündeme oturdu.

Lübnan'da Hizbullah üyelerinin iletişim amacıyla kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 750 kişinin ise yaralandığı bildiriliyor.

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İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bu patlamaların Suriye'nin başkenti Şam ve kırsalında da etkili olduğunu ve 14 kişinin yaralandığını öne sürdü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bu olayın yankılarının Suriye'ye kadar ulaştığını ve Şam çevresinde de yaralanmalara neden olduğunu ifade etti. Hizbullah'a yakın bir kaynak, AFP’ye yaptığı açıklamada, patlamalar sonucunda bazı Hizbullah mensuplarının Suriye'de yaralandığını doğruladı.

CİHAZLARIN AŞIRI ISINDIĞINI FARK EDİP ATANLAR KURTULDU

Sky News Arabia'nın çeşitli kaynaklara dayandırdığı habere göre, bu saldırılar, MOSSAD’ın Hizbullah’ın çağrı cihazlarına patlayıcı yerleştirmesi sayesinde gerçekleştirildi. Kaynaklar, cihazların pillerine güçlü bir patlayıcı olan PETN'in yerleştirildiğini ve bu pillerin uzaktan ısıları yükseltilerek patlatıldığını iddia etti. Wall Street Journal ise bazı Hizbullah üyelerinin cihazların aşırı ısındığını fark ederek cihazları attığını yazdı.

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas Halabi, ülkede yaşanan saldırı nedeniyle yarın tüm devlet ve özel okullar ile üniversitelerin tatil edildiğini açıkladı.