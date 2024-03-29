Moto kuryeden hamile kediye yaş mama teslimatı

Serdivan ilçesinde bir kadın müşterinin teslimatını yapmak için harekete geçen kurye, siparişteki notu okuyunca duygu dolu anlar yaşadı. Sipariş notunda evden çıkamadığını söyleyen müşteri, sipariş ettiği yaş mamanın apartman önündeki kediye teslim edilmesini isterken, çikolatayı da kuryeye hediye ettiğini belirtti. Hamile kediyi apartman önünde bulan kurye Cihan Kömürcü, mamayı kaba dökerek hayvanın yemesini sağladı. Kediyi bir süre sevdikten sonra oradan ayrılan Kömürcü'nün kask kamerasına yansıyan anlar büyük beğeni topladı.