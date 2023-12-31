Motokurye ile otomobilin çarpıştığı kaza kameraya böyle yansıdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde Akıncılar Sokak’tan Şehit Arif Çekiççioğlu Sokağa geçiş yapan Suat S. idaresindeki 59 ZJ 560 plakalı otomobil ile Köprü Sokak’tan Eski Balık Pazarı istikametine seyreden Engincan Y.’nin kullandığı 59 AEZ 939 plakalı motosiklet yola kontrolsüz çıkmaları sonucunda çarpıştı.
Kaza neticesinde motosikletinden yuvarlanan Engincan Y., olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaza ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.