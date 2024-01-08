Trafikte motokurye terörü. Sürücüyü darbettiler

İstanbul'daki taksici terörü son bulmazken şimdi ise motokurye terörü başladı.
Ümraniye’de otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme kavgası yaşandı.
Tarafların tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada yol geçen 2 motosikletli sürücü de olaya dahil oldu.
Olayın büyüdüğü anlarda 3 motosiklet sürücüsü de otomobil sürücüsüne tekme tokat daldı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken araya vatandaşların girmesiyle olay yatıştırıldı.
Görüntüler sosyal medyada infial yarattı, art arda yorumlar geldi. Videoda 3 motosikletinin 1 otomobil sürücüsüne saldırdığı görülüyor.
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