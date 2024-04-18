Motokuryeyi sıkıştırıp kaza yaptırdı, ‘hastam var’ diyen kadın sürücü kaçtı

Kazayı görenlerden biri, otomobil sürücüsünün "Hastam var" diyerek olay yerinden kaçtığını söyledi.

Kaza yapan motosikletin çantasında ise "5 dakikaya yanında, 10 dakikaya her yerde" yazısı dikkat çekti.

KAZA MÜFTÜ MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELDİ

Kaza, 15.00 sularında Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Erhan Demircan idaresindeki 67 ACU 284 plakalı motosiklet, iddiaya göre seyir halindeyken 67 ABR 817 plakalı ismi öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsünün sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı ve devrildi.

MOTOKURYE YARALANDI

Çevredeki vatandaşlar, kaza sonrası yardıma koşarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İlk müdahaleyi olay yerinde yapılan Erhan Demircan, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI: "KADIN SÜRÜCÜ KAZA YERİNDEN KAÇTI"

Görgü tanığı E.U., motosikletin kadın bir sürücünün kullandığı otomobilin sıkıştırması sonucu düştüğünü öne sürerek, "Kadın, 'Hastam var' dedi ve gitti. Ben de telefonunu ve plakasını aldım. Onun arabasında bir şey yok." dedi.

POLİS, OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜ İFADEYE ÇAĞIRDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, "Hastam var" diyerek olay yerinden ayrıldığı belirlenen kadın sürücüye telefonla ulaştı. Polis, ifade vermesi amacıyla kadın sürücüyü polis merkezine çağırdı.

MOTOKURYE FİRMASI: "SÜRÜCÜMÜZÜN DURUMU STABİL"

Kaza yapan motosikletin bağlı olduğu firmadan yapılan açıklamada ise sürücünün durumunun stabil olduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

"5 DAKİKAYA YANINDA, 10 DAKİKAYA HER YERDE"

Öte yandan kaza yapan motosikletin arkasında bulunan "5 dakikaya yanında, 10 dakikaya her yerde" yazısı da dikkat çekti. Bu yazının, motosikletin hangi firmaya ait olduğunu veya sürücünün ne tür hizmetler verdiğini gösterdiği tahmin ediliyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.