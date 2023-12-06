Motorine indirim geliyor. Tarih belli oldu

Döviz kuru ve brent petroldeki çalkalanma sürerken, brent petrolde bir düşüş gerçekleşti. Bu düşüş motorin fiyatlarına da yansıdı.

Brent petrolün varil fiyatı dün düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıdı.

Brent petrol yüzde 1,3 azalışla günü 77,2 dolardan günü tamamladı.

MOTORİNE BU GECE YARISI İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorine indirimin yolu açılmış oldu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 7 Aralık Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor.

Ancak benzin ve LPG'de ise fiyat değişikliği beklenmediğinin de altı çizildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Vatandaşlar bu gece yarısından itibaren gelen indirimle birlikte deposunu ne kadara dolduracağını öğrenmek için güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı.

Şu anda akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE VE NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunur.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilir.