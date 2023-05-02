Motorine şaka gibi indirimcik var. Deponuzu yarın doldurun

Editör: Erhan SONGÜR

Brent petrolün varil fiyatının artması Türkiye'de benzin ve motorine bindirim olarak yansırken, düşmesi ise indirimcik olarak yansıtılıyor.

Bren petrolün varil fiyatı saat 07.15 itibariyle 79 dolar 41 sentten işlem görüyor. Dünyanın bir çok ülkesi bu düşüşü benzin ve motorinde indirim olarak halkına yansıtırken, Türkiye'de ise sadece motorine indirimcik yapılacak. Benzin ise indirimcikten bile yararlanamayacak.

Bu gece yarasından sonra saatler 00,01'de motorinin litresine 59 kuruşluk indirimci yapılacak. İndirimden benzin ise yararlanamayacak.

Motorinin litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19 lira 69 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 19 lira 75 kuruşa, Ankara'da 20 lira 11 kuruşa İzmir'de 20 lira 20 kuruşa satılıyor.

İndirimcik sonrası İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litre fiyatı 19 lira 10 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 19 lira 16 kuruşa, Ankara'da 19 lira 52 kuruşa İzmir'de 19 lira 61 kuruşa düşecek.

Benzine ise indirim yapılmadı. Benzinin litre fiyatı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 32 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 37 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 20 lira 72 kuruşa satılıyor.