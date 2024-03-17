Motoru arızalanan tanker Küçükçekmece’ye demirledi

Kaynak: Odatv
Motoru arızalanan tanker Küçükçekmece’ye demirledi
İstanbul Kadıköy’de seyir halindeki tanker arızalanınca kurtarılarak Küçükçekmece’ye demirletildi.

Kadıköy açıklarında seyir halindeki tanker, motor arızası yaşayan tanker, kılavuz kaptan ve Kurtarma-11 römorkörü tarafından kurtarıldı ve Küçükçekmece Demir Sahası’na demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, konu hakkında yaptığı açıklamada, "İtalya'dan Rusya’ya seyrederken Fenerbahçe açıklarında motor arızası yaşayan 'SW CAP FERRAT 1' isimli 183 metre uzunluğundaki tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda kılavuz kaptan ve Kurtarma-11 römorkörü eşliğinde emniyetli bir şekilde Küçükçekmece Demir Sahası'na demirletildi" ifadelerine yer verildi.

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