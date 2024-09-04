Motoru yandı gözyaşları içinde izledi

Tokat’ta meydana gelen olayda, seyir halindeyken bir anda alev alan motosiklet, sürücünün çaresiz bakışları arasında yanmaya devam etti. Motosikletin aniden tutuşmasıyla neye uğradığını şaşıran sürücü, hızla aracını durdurarak kendini yol ortasına attı.

Panikle motosikletten inen sürücü, gözyaşları içinde çevredeki vatandaşlardan yangın tüpü ile yardım talebinde bulundu. Alevlerin hızla motosikleti sardığını gören çevredekiler, sürücünün yardım çağrısına yanıt vererek yangını söndürmek için seferber oldular.

Olay yerine kısa sürede gelen vatandaşlar, önce su şişeleriyle söndürmeye çalıştılar. Su tek başına yeterli olmayınca çevredekilerden biri yangın tüpü ile geldi. Yanan motora yangın tüpü ile müdahale eden vatandaş alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Ancak, motosiklet aldığı hasarlar sebebiyle kullanılamaz hale geldi.

Olayın tamamı, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sürücünün gözyaşlarına boğulduğu bu anlar ve çaresizliği izleyenleri derinden etkiledi. Sosyal medyada paylaşılan o anlar kısa sürede gündem oldu.