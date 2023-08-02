Motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Manisa Salihli’de meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, Akhisar-Alaşehir yolu Gediz Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara yönünden Alaşehir istikametine gitmekte olan Mehmet G. (30) yönetimindeki 45 ZC 940 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Bilal Kırer (31) yaralandı.

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Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Özel Can ile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Bilal Kırer, Salihli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından sevk edildiği Manisa Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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