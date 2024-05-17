Motosiklet çarptığı kadın metrelerce öteye savruldu

Büyükçekmece Turgut Özal Bulvarı’nda öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen R.H. isimli kadın, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçtiği esnada yokuş aşağıya hızla gelen motosiklet çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ile R.H. metrelerce öteye savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ağır yaralı kadın, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.