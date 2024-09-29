Motosiklet festivalinde 'redline' tartışmas: 1 ölü, 1 yaralı

Saldırıda başından vurulan Kürşat Elitaş yaşamını yitirirken, Ahmet Kuvan ise tedavi altına alındı.

Olay, saat 22.00 sularında Turhal'de gerçekleşti. Turhal Motosiklet Kulübü'nün düzenlediği motosiklet festivalinin kapanış etkinliğinde aktarılanlara göre Osman İşeri, motosikletini 'redline' diye bilinen devir kesiciye sokarak gürültü yapmaya başladı. İşeri, kendisini uyaran Kürşat Elitaş ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Osman İşeri, tabancayla Kürşat Elitaş ve yanındaki Ahmet Kuvan’a ateş açtı. Yaralanan iki kişi sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda başından vurulan Kürşat Elitaş, doktorların tüm uğraşlarına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralı Ahmet Kuvan'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, Osman İşeri ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.