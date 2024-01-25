Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra jandarmaya yakalandı

Kaynak: İHA
Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra jandarmaya yakalandı
Mersin’de farklı adreslerde motosiklet hırsızlığı yapan şahıslar, güvenlik kamerasından belirlenerek jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bozyazı ilçesinde iki farklı yerde yaşanan motosiklet hırsızlığı olayına karşı çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, jandarma ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceledi ve şahısların kimlikleri tespit edildi.

Belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin sonrasında adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklandı, 2’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şahıslar yakalanırken ele geçirilen çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi.

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