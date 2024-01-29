Rezidans fareleri son işlerinde yakayı ele verdi

Kaynak: DHA
Rezidans fareleri son işlerinde yakayı ele verdi
İstanbul’daki lüks konutlarda hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki kadın gözaltına alındı. Esenyurt’taki bir binaya giren bu kadınlar, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı ve polise teslim edildi. Ayşe Ç. adlı şüphelinin geçmişte 29 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin binada dolaştıkları anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

2024 yılının 17 Ocak’ında, Esenyurt Zafer Mahallesi’nde bulunan bir binada, doktor A.E.'nin evine giren hırsızlar 258 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çaldı. Aynı binada, öğretmen S.A.'nın evine de girerek 200 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çaldılar. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda, 3 kadın şüphelinin apartman içinde dolaşıp boş daireleri belirlemeye çalıştıkları görüldü.

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GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, şüphelilerin kimliklerini belirlerken, aynı bölgedeki başka bir binaya giren ve hırsızlık yapmaya çalışan iki kadın şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı ve polise teslim edildi. Yapılan inceleme sonucunda, yakalananların aranan şüpheliler olduğu anlaşıldı.

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29 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’ne getirilen şüphelilerden Ayşe Ç.'nin (26) daha önce 29 suç kaydı olduğu, yaşı küçük olan S.Ç.'nin (14) ise 4 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, 19 Ekim 2023 tarihinde mağdur N.K.'nın evinden 640 bin lira değerinde hırsızlık yaptıkları da belirlendi. Polisteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen iki kadın hırsız tutuklandı. Şüphelilerin suç ortaklarının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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