Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre T.H. yönetimindeki 07 BHH 495 plakalı motosiklet ile 7. Sokak'tan Uğur Mumcu Caddesi’ne çıkan G.Y. kontrolündeki 07 ADU 225 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü T.H. yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.