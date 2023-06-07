Motosiklet kazasında 2 can kaybı

İHA

Dün saat 11.45 sıralarında Bucak Kestel yolu üzerinde Adem A. kontrolündeki 15 EL 488 plakalı otomobil ile İsmet Özgen (82) idaresindeki 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü İsmet Özgen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza esnasında motosiklette yolcu olarak bulunan İsmet Özgen’in eşi Hatice Özgen ağır yaralı olarak ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Hatice Özgen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.