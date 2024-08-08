Motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı

Kaynak: İHA
Motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarptı.

Gece saatlerinde Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki yan yoldaki trafik ışıklarında gerçekleşen kazada, M.A. yönetimindeki 41 DD 007 plakalı Yamaha motosiklet, G.K. kontrolündeki 34 BSE 376 plakalı Mercedes otomobile çarparak yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, yan yatarak M.C.F.'nin kullandığı 41 YZ 440 plakalı Honda otomobile çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü M.A. ve yolcu D.Ç. yaralandı. O sırada yoldan geçen itfaiye ekipleri, yaralılara hemen yardım etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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