Motosiklet sürücüleri cezadan kurtulamadı

Düzce'de trafik ekiplerinin yaptığı denetimde 19 sürücüye cezai işlem uygulandı.

KAYNAK: İHA
Motosiklet sürücüleri cezadan kurtulamadı


Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullanan ve yoğun şikayetlere konu olan motosiklet sürücülerine karşı Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimler yapıyor.

Bu çerçevede, şehir merkezinde bulunan Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler, yarım saat içinde 45 motosiklet sürücüsünü denetledi.

Motosiklet sürücülerinde kask kullanımı, plaka, ehliyet sorgusu yapan ekipler 45 motosiklet sürücüsünden 19’una ceza ceza işlem uyguladı.

Ekipler yaptıkları denetimde kask kullanmayan 10, sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanan 6 ve yetersiz ehliyetle motosiklet kullanan 3 sürücüye toplam 49 bin TL ceza kesti.

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