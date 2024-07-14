Motosiklet sürücüsü ölümden son anda kurtuldu

Kaynak: İHA
Motosiklet sürücüsü ölümden son anda kurtuldu

Antalya’da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü adeta ölümden öndü. Kavşakta önüne çıkan araca çarpan motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü şans eseri ölümden kurtuldu.

Kavşakta meydana gelen kazada Motosiklet sürücüsü önüne çıkan araca çarptı. Metrelerce fırlayan sürücü karşı yönden gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşakta önüne çıkan araca çarpan motosikletli, metrelerce fırlayıp karşı yönden gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Ölümden dönen sürücünün motosikletinin halini görünce üzüldüğü anlar da yer aldı.

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