Motosiklet tamirhanesi uyuşturucu imalathanesi çıktı

Avcılar'da bir motosiklet tamir atölyesini uyuşturucu imalathanesine çeviren iki şüpheli, düzenlenen operasyonla 4 kilo metamfetamin içerikli uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karadut Sokak'taki bir motosiklet atölyesinde gerçekleşti. Atölye önünde silahlı bir kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye giden gazeteciler, sivil polislerin uyuşturucu imalatı yapan şüphelilere yönelik bir operasyon düzenlediğine şahit oldu. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekibi, uyuşturucu imalatı yapıldığına dair aldıkları istihbarat doğrultusunda, uzun süren bir takip sürecinin ardından operasyon düzenledi.

Motosiklet atölyesini "çikolata" olarak adlandırılan metamfetamin içerikli uyuşturucu madde imalathanesine çeviren iki şüpheli, polislerin baskını sırasında kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı. Atölyede, tamir için bekletilen motosikletlerin arasında üretilen ve bireylerde ciddi fiziksel, bilişsel ve davranışsal etkiler yaratan 4 kilo uyuşturucu ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyon sonrasında Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri, uyuşturucu üretimi yapılan atölyeyi mühürleyerek kapattı.

Polis, şüpheliler hakkında soruşturma başlattı ve uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapmak suçundan haklarında yasal işlem başlatıldı.