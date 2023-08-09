Motosiklet tıra arkadan çarptı

Aksaray’da motosikletin önünde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişide ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Motosiklet tıra arkadan çarptı

Kaza gece yarısı Aksaray E-90 Kara Yolu Konya Caddesi istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E-90 Kara Yolu'nda Ankara’dan Konya istikametine seyreden Emirhan Pınarbaşı (20) idaresindeki plakasız motosiklet, önünde seyreden Ahmet A. yönetimindeki 31 ADJ 252 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı İbrahim K. (18) refüje savruldu.

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Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Yardım ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ağır yaralanan sürücü ve arkadaşı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Emirhan Pınarbaşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu konumunda bulunan İbrahim K.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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