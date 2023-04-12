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'Motosikleti yavaş sür' kavgası: : 1 ölü, 7 yaralı, 6 tutuklama

Adana’da 'motosikleti yavaş sür' uyarısı ile iki aile birbirine girdi. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 11:08
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'Motosikleti yavaş sür' kavgası: : 1 ölü, 7 yaralı, 6 tutuklama

'Motosikleti yavaş sür' kavgası: : 1 ölü, 7 yaralı, 6 tutuklama
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Editör: Özlem KIRAL 

Ortalığı kan gölüne çeviren olay, 5 Nisan akşamı Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta duran 20 yaşındaki Zeki A., motosikletiyle önünde süratli şekilde geçen 26 yaşındaki Ferdi Ü.’yü (26) “motosikleti yavaş sür” diyerek uyardı. 

Bunun üzerine ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 2 genç durumu ailelerine haber verdi. 2 ailenin fertleri kavganın yaşandığı yerde karşılaştı.  2 aile arasında başlayan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 8 kişi çeşitle yerlerinden vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Sırtından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muzaffer Üzer (32), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki gruptan 7 yaralının tedavisi sürerken, olaya karışan 10 şüpheli gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Celal Ü., Mustafa Ü. (27), Zeki Ü. (29), Zeki A., Şeyhmus A. ve Kasım A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

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