Motosikletin çarptığı Ceylin kurtarılamadı; kaza kamerada

Kaynak: DHA
Motosikletin çarptığı Ceylin kurtarılamadı; kaza kamerada

Trabzon'un Pelitli Mahallesi'nde yaşanan acı bir olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Ceylin Erkan, bir motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kazanın trajik anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

19 Mayıs günü öğle saatlerinde meydana gelen kaza sırasında, Ceylin Erkan'ın karşısına çıkan motosiklet, kontrolü kaybederek küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan Ceylin ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ceylin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası gözaltına alınan motosiklet sürücüsü O.K., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Ceylin'in babasıyla yürürken yola doğru yönelişinin ardından hızla gelen motosikletin çarpma anı ve ardından yaşananlar net bir şekilde görülüyor.

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