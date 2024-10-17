Motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Yusuf Aydemir (77), yaşamını yitirdi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç kaza, saat 13.00 civarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 14 Eylül Bulvarı üzerinde seyir halinde olan A.Z. (29) yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Aydemir'e çarptı. Kazada Yusuf Aydemir ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, polis merkezine götürülen motosiklet sürücüsü A.Z. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.