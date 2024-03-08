Motosikletle bariyerlere çarpan pilot üsteğmen hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.30 sıralarında Siirt-Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Spor Tesisleri mevkisinde meydana geldi.

İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli olan Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım'ın kontrolündeki 01 ACE 928 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Üsteğmen Yıldırım'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.