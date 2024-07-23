Motosikletli saldırganlar iş yerini kurşunladı

Kaynak: İHA
Motosikletli saldırganlar iş yerini kurşunladı

İstanbul’da motosikletli 2 kişi bir işyerine kurşun yağdırdı. Saldırıda can kaybı ya da yaralı olmadı. Kurşunlanan iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Sultangazi’de gece saatlerinde motosikletli 2 kişi bir iş yerini kurşunladı. 2. El eşyaların satıldığı dükkana saldıran şüpheliler 5 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde zarar meydana geldi.

Olayı anlatan işyeri sahibi Ahmet Yasin, "Ben 10 senedir buradayım hiç kimse ile sıkıntım yok. Ben herkesi tanıyorum, komşularımın hepsi beni tanıyor. Gece saat 01.30 gibi sesleri duyup çıktım. Zaten burada karşı tarafta oturuyorum. 2 kişi beyaz bir motorla geldiler dükkanım kapalıydı. 5 tane kurşun sıktılar sonra polis geldi. Karakola gidip ifade verdim" dedi.

Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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