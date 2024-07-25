Trafik terörü. Motosiklet sürücüsüne silah çekip tehdit ettiler

Düzenleme: Ayşe Memiş
Trafik terörü. Motosiklet sürücüsüne silah çekip tehdit ettiler

Pendik’te 2 şahıs trafikte motosiklet sürücüsüne silah çekip tehdit ve küfürler etti. O anlar ise kameraya yansıdı.

Türkiye’de son dönemde trafikte ya motosiklet sürücülerine uygulanan ya da motosiklet sürücülerinin yaptığı tehdit ve saldırılar çoğaldı.

İstanbul Pendik’te yaşandığı iddia edilen görüntülerde otomobildeki 2 şahsın motosiklet sürücüsüne küfür ve tehditler savurduğu ortaya çıktı.

Motosikletin önüne kıran otomobil sürücüsü küfürler ettikten sonra silah çektiği ve “patlatayım mı” dediği görüldü.

Daha sonra ise şahıslar kameranın kaydedip etmediğini de sordu. Motosiklet sürücüsü ise kameranın olmadığını söyleyerek bölgeden uzaklaştı.

BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yine motosiklet sürücüsüne saldırı anı kameraya kaydedilmişti. Bir şahıs motosiklet sürücüsüne bıçakla saldırdı.

Bıçakla saldıran kişinin “Seni burda ikiye bölerim. Sen nasıl küfür ediyorsun” diyerek motosikletlinin üzerine yürüdüğü ortaya çıkmıştı.

Ayrıca geçtiğimiz aylarda genç bir üniversiteli kurye bir vatandaşın bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

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