Motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. 1 ölü 1 ağır yaralı

Kızlar Pınarı Mahallesi Zamanoğlu Caddesi’nde saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Kıymet Akyol (61) isimli kadına, refüjdeki kırık tellerin arasından karşıya geçtiği esnada, Antalya istikametine seyir halinde olan A. T. (20) yönetimindeki 35 BUL 281 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpma sonucu yaklaşık 4 metre sürüklenen Kıymet Akyol ve motosiklet sürücüsü A. T. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan inceleme sonucu Kıymet Akyol isimli vatandaşın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken, yaralı motosiklet sürücüsü A. T.’nin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri şeritle bölgeyi güvenlik çemberine alırken, kazada hayatını kaybeden Kıymet Akyol’un yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kaza yerinde hayatını kaybeden vatandaşın cesedi cenaze aracına alınarak Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

“BURADA ÇOK CAN GİTTİ”

Kazanın olduğu bölgede ikamet ettiğini belirten Ali Akıllı isimli vatandaş, söz konusu caddede alt geçitlerin olduğunu ancak vatandaşların korktukları için kullanmadıklarını ifade ederek, "Burada bizim komşumuz da vefat etmişti. Motosikletin çarptığı komşumuzdu, vefat etti. Yol ortasındaki telleri ben kaç defa kapattırdım. Kapattırmama rağmen devamlı açılıyor. Burada çok can gitti. Buranın çaresine bakılmasını istiyoruz artık. Mahalle sakini olarak bu işten bıktık. 400 metre ilerde hemen alt geçit var. Fakat yetkililerden buraya üst geçit yapılmasını rica ediyoruz” dedi.