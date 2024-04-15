Motosikletten düşerek kamyonetin altında kaldılar

Kaynak: İHA
Motosikletten düşerek kamyonetin altında kaldılar
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kavşakta dönmek isterken savrulan motosikletten düşen 2 kişi kamyonetin altında kaldı.

Belen Mahallesi Sanayi Sitesi çıkışı kavşakta saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, R.A. yönetimindeki 59 ER 667 plakalı motosiklet, kavşağa dönmek isterken aynı istikamette seyir eden Bilal A. idaresindeki 34 DRE 650 plakalı Ford marka kamyonetin altında kalarak sürüklendi.

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İhbar üzerine olay yerinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kamyonetin altından çıkarılan motosiklet sürücüsü R.A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.K., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kamyonet sürücüsü B.A. ifadesi alınmak üzere Merkez Karakolu'na götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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