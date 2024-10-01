Mourinho, Arda Güler için Real Madrid’i aradı. İşte aldığı yanıt

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, takıma katıldığı günden bu yana herkesin sevgilisi oldu. Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra sakatlanan genç oyuncunun adaptasyon süreci beklenenden uzun sürdü.

Teknik Direktör Ancelotti, genç yıldızı özellikle La Liga’da şampiyonluğu garantiledikten sonra daha fazla sahaya sürerken, Arda da attığı gollerle aldığı şansı oldukça iyi değerlendirdi.

Sezon başında çok sayıda büyük takımın kadrosunda görmek istediği arda, İspanyol devinde kalmayı tercih etti. Teknik Direktör Ancelotti de hiçbir koşulda yıldız oyuncuyu göndermeyeceklerinin altını çizerek transferin üstüne kapıyı kapattı.

MORURİNHO’NUN İLGİSİ ORTAYA ÇIKTI

Marca gazetesinde çıkan haberde Arda’yı isteyen takımlardan birinin de Fenerbahçe olduğu belirtildi. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun telefon açarak Real Madrid’e Arda’nın durumunu sorduğu öğrenildi. Ancak İspanyol devi, eski teknik adamına Arda’yı göndermeyi düşünmediklerini ifade etti.

DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

Marca’nın haberinde ayrıca Arda Güler ile ilgili dikkat çeken bir analiz de yer aldı. Analizde Arda’nın 8 maça çıkmasına rağmen toplamda 257 dakika süre süre aldığına dikkat çekti. Arda’nın bu sezon gol ve asist yapamadığının vurgulandığı yazıda, “Kulüp ve teknik direktör, bir sonuca varmak için henüz çok erken olduğunu ve Güler'in büyüsünü yeniden görmek için daha çok zaman olduğunu biliyor. Ayrıca yerinin nerede olduğu da net değil” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Marca’nın analizinde Arda’nın forma şansı bulabilmesi için gol ve asist katısı yapması gerektiği vurgulandı.