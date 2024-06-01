Mourinho bavulunu topladı

Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye geliyor.

Aziz Yıldırım'ın vaadi olan Mourinho ile anlaşan Ali Koç ve ekibi, yaptığı hareketle herkesi şaşırtmıştı.

Mourinho, Fenerbahçe ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

İsmail Kartal'ın ayrılığını açıklayan Fenerbahçe'nin, kısa süre içerisinde Mourinho'yu açıklaması bekleniyor.

BİR ARAYA GELECEKLER

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Acun Ilıcalı, Londra'ya giderek Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi finalini izleyecek.

Mourinho'nun Ali Koç ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği ve projelerinden çok etkilendiği belirtilmişti.

MOURINHO PAYLAŞIM YAPTI!

Jose Mourinho, sosyal medya hesabından valizlerini toplarken bir paylaşım yaptı.

Yaptığı bu paylaşım, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya gitmesi ve orada Fenerbahçe yetkilileri ile görüşmesi bekleniyor.

İşte Mourinho'nun yaptığı paylaşım: