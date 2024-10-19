Mourinho kadroya neşteri vuruyor. Keseceği ilk oyuncu belli oldu

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Mourinho kadroya neşteri vuruyor. Keseceği ilk oyuncu belli oldu

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Mourinho kadroya neşteri vuruyor. Portekizli teknik adamın kadrodan keseceği ilk oyuncu belli oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. Haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Yarın oynanacak maç öncesi Teknik Direktör Mourinho’nun kadro tercihini belirlerken youn takvimde birçok maçta rotasyona gitmesi bekleniyor.

Mourinho, Samsunspor maçı kadrosunu büyük oranda şekillendirirken takımda kesik yiyecek ilk oyuncu belli oldu. Buna göre Samsunspor maçında Saint-Maximin ilk 11’de yer almayacak. Fil Dişi Sahilli oyuncunun yerine ise sol kanatta Kostic görev alacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli ara sonrası yoğun bir fikstüre giriyor. Portekizli teknik adamın söz konusu süreçte birçok maçta rotasyona gitmesi bekleniyor.

Portekizli teknik direktörün sağ bekte Osayi-Samuel, ileri uçta ise En-Nesyri'ye forma şansı vermesi bekleniyor.

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