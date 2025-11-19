Trabzonspor'un Zorya'dan 1.8 milyon euro'ya transfer ettiği ve 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Arseniy Batagov teknik direktör Fatih Tekke'nin değişmez isimlerinden biri oldu. Ukraynalı futbolcu bu sezon 12 haftalık bölümünde 946 dakika forma giydi. Geldiği dönemde piyasa değeri 2.8 milyon euro olan oyuncu 2025 yılı sonu itibariyle değerini 7 milyon euro'ya çıkardı. 23 yaşındaki stoper, savunma özelliklerinin yanı sıra oyun kurulumundaki beceresiyle Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

Sabah'te yer alan habere göre bu takımlardan biri Benfica. Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz takımına imza atan teknik direktör Jose Mourinho savunma hattına hızlı ve oyun kurabilen profilde bir futbolcu transfer etmek istiyor. Arseniy Batagov'da Mourinho'nun istediği özelliklere sahip. Trabzonspor, 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan Ukraynalı savunmacı için en az 15 milyon euro bonservis talep ediyor. Habere göre Benfica bu bedeli ödemeye hazır.