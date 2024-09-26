Mourinho 5 futbolcuyu kesti

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Mourinho 5 futbolcuyu kesti

Derbi sonrası kadroda rotasyona giden Jose Mourinho sebeplerini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Union SG ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho maç öncesi konuştu.

"DİNAMİK OLARAK BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Derbi sonrası yaptığı rotasyon hakkında konuşan Mourinho, "Temel olarak önde oynayan 3 ofansif oyuncuyu değiştirdik. Becao ve Djiku değişikliği yaptık. İsmail yerine Amrabat oynuyor. Fiorentina'da Avrupa maçı oynamıştı. Temel olarak öndeki 3 oyuncuyu değiştirdik. Cengiz, İrfan ve Nesyri. Maça dinamik olarak başlamak istiyoruz" dedi.

"HERKES 3 PUAN ALMAK İSTİYOR"

Mourinho ayrıca, "Bu tarz maçlarda motivasyon, UEFA turnuvası olması oluyor. En büyük motivasyonun bu olduğunu düşünüyorum. Yeni formatla birlikte zorluk yaşıyoruz ne yapılması gerektiğiyle ilgili. Herkes 3 puan almak istiyor. Bizim de 3 puan almaya çalışmamız lazım" sözlerini sarf etti.

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