Mourinho'dan flaş açıklama

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılan Jose Mourinho, Suudi Arabistan'da düzenlenen bir konferansa katıldı.

Çalışma stratejisini açıklayan Mourinho, "Kariyerimde çalıştırdığım her kulübün yeteneklerini, başarıya giden yollarını algılıyorum ve sahip olduğum olumlu şeyler üzerinde çalışıyorum" dedi.

Kariyerinde kazandığı 26 kupadan bahseden tecrübeli teknik adam, "Kendimi sosyal medyada değil sahada yarattım. Sahada 26 şampiyonluk kazandım. Kariyerimdeki bir şampiyonluğu diğerine tercih etmek istemem" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'ya teknik direktörlük yaptığını hatırlatan Mourinho, "Ben oyunculara değil bir takıma koçluk yapıyorum. Böyle büyük bir yıldızın elbette değeri var ama takımın başarısı için gerekli atmosferi sağlamam gerekiyor" şeklinde konuştu.

Futbolculara sosyal medyadan uzak durmalarını tavsiye eden Jose Mourinho, "Etkilenmemek için ben de kendimi sosyal medyadan izole etmeye çalışıyorum. Oyunculara tavsiyem sahada elinizden geleni yapın. Özel hayatlarınızı medyadan ayırmanızı rica ediyorum" dedi.

Son olarak Roma'dan neden gönderildiğini esprili bir dille yanıtlayan ünlü çalıştırıcı şu sözleri sarf etti;

"Roma'nın tarihine baktığınızda nedenini anlarsınız. Roma'da arka arkaya iki Avrupa finaline ulaşmak tarihsel açıdan imkansızdı. Bu yüzden beni üçüncü yılda kovdular (gülerek)"

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN MOURINHO SAVAŞI

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Jose Mourinho savaşı sürüyor.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçilmesi durumunda sarı-lacivertlilerin teknik direktörlüğüne Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamıştı.

Ardından Beşiktaş da Jose Mourinho ile görüştüklerini ifade etmişti.