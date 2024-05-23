Mourinho'nun en yakınından Türkiye itirafı

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Mourinho'nun en yakınından Türkiye itirafı

Uzun yıllar Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan 58 yaşındaki teknik direktör Jose Morais, yıllar sonra Türkiye'de geçirdiği beyin kanaması ile ilgili açıklama yaptı.

Portekizli teknik direktör Jose Morais, kariyerinin başlangıcında uzun süre ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun yardımcılığını yaptı. Bir zamanlar Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'u yöneten Morais, şimdilerde İran'ın Sepahan ekibinin başında görev alıyor.

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ANTALYASPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI
Jose Morais, 2015-2016 sezonunda Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenmiş ve Angola kökenli 58 yaşındaki deneyimli teknik adam, takımın başında toplam 25 karşılaşmada görev aldı. Antalyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra sırasıyla Yunanistan, İngiltere, Kazakistan, Güney Kore ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde teknik direktörlük yaptı.

TÜRKİYE'Yİ UNUTAMIYOR
Yaptığı her açıklamada Trendyol Süper Lig'de çalışmaya sıcak baktığını ve yaşadıklarının unutulmaz olduğunu da aktaran Portekizli teknik hoca, "Türkiye'de çalışma hayalim vardı. Teklifler de vardı ama bir şeyler uymadı. Tabii ki benim her zaman kalbim buralarda. Burada sağlık problemleri yaşamıştım. O tarihlerde Türk insanının bana olan duygularını unutamıyorum. O benim için çok başka bir duyguydu. Unutulmaz bir duyguydu, onun açıklaması yok." demişti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ
Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemde, Fenerbahçe ile oynanacak maçın hazırlıkları esnasında rahatsızlanan Morais, baş ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetleriyle özel bir hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Portekizli teknik direktör, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmiş ve burada tedavisi devam etmişti.

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra yaşadığı hastalığı yıllar sonra açıklayan çalıştırıcı, "O gece aklımdan her şey geçti, orada ölümün beni almasını bekliyordum. Yıllar önceydi ve her zaman aklıma geldiğinde duygulanıyorum ama neyse ki her şey yolunda gitti. Artık hayatta farklı bir bakış açısına sahibim." dedi.

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