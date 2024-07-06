Mourinho'lu Fenerbahçe Admira Wacker'e takıldı

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Mourinho'lu Fenerbahçe Admira Wacker'e takıldı

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Avusturya kampında oynadığı hazırlık maçında Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentinde sürdürüyor. Jose Mourinho yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekip, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. 90 dakika 1-1 sona erdi.

Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Edin Dzeko 11’iyle maça başlayan Fenerbahçe henüz 7. dakikada Reinhard Young'un golüyle geriye düştü.

Dakikalar 22'yi gösterdiğinde Cengiz Ünder'in kazandırdığı penaltı sonrası topun başına geçen Edin Dzeko skora denge getirdi. Emre Mor'un 77. dakikadaki vuruşunda top direkten döndü. Karşılaşma ilk yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Jose Mourinho'nun önderliğindeki Fenerbahçe, 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split, 13 Temmuz Cumartesi günü ise Strasbourg ile karşılaşacak.

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