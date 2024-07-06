Arda'nın füzesi direkte patladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda'nın füzesi direkte patladı

Arda Güler kazandığımız frikikte topun başına geçti mükemmel vuruşunda top direkten döndü.

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Final maçında Hollanda ile karşılaşıyor.

İlk yarısını Samet Akaydin'in golüyle 1-0 önde tamamladığımız mücadelenin 56. dakikasında bir kez daha gole çok yaklaştık.

Arda Güler, kendisinin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti.

Yaklaşık 25 metreden kaleyi karşıdan gören pozisyonda harika bir şut çıkaran Arda Güler'e direk engel oldu.

Kalecinin uzandığı köşeden direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

Hepimiz bu anlarda "Gool" diye ayağa kalktık.

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