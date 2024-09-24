Mourinho'nun futbolcularına söylediği sözler ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig’in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray’a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe’de sular durulmuyor.

Karşılaşmada son düdüğün çalması ile birlikte taraftarlar Başkan Ali Koç Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Teknik Direktör Jose Mourinho’yu topa tuttu.

Alınan mağlubiyet sonrası özel bir araçla stadı terk ettiği iddia edilen Jose Mourinho Samandıra’da futbolcular ile bir toplantı gerçekleştirdi.

"KADRO DIŞI BIRAKIRIM"

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Portekizli teknik adam oyuncularına, "Ben buraya şampiyon olmaya geldim. Kimsenin gözünün yaşına bakmam. Bir daha böyle maç görürsem kadro dışı bırakırım" sözlerini sarf etti.