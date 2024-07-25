MSB: 1 Ocak'tan bugüne kadar 1521 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 1521 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bir basın toplantısı düzenledi.

Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına dair yaptığı açıklamada, "Son bir haftada, biri kırmızı kategoride arananlar listesinde yer alan 94 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde 726, Suriye'nin kuzeyinde ise 795 olmak üzere toplam 1521 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkin ve kararlı operasyonlarımız sonucunda, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Terör inlerine kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat, mayın ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir" dedi.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudut güvenliği çalışmalarına ilişkin bilgi veren Aktürk, "Son bir hafta içinde, 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 395 kişi yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 102 olmuştur. Son bir haftada engellenen 834 kişi ile birlikte bu yıl içinde engellenen kişi sayısı 66 bin 59'a ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

GÖÇMEN KURTARMA OPERASYONU

17 Temmuz'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait insansız hava aracı ile Midilli Adası'nın kuzeyinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiğinin tespit edildiğini belirten Aktürk, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bilgilendirilerek göçmenlerin kurtarıldığını söyledi.

SAVUNMA SANAYİİ VE YENİ SÖZLEŞMELER

Yerli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin arttığını belirten Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda T-70 genel maksat helikopteri ve sabit kanatlı dikey iniş kalkışlı insansız hava aracının muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile BOTAŞ arasında 'Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi' üretilmesine yönelik sözleşme imzalanmıştır" dedi.

EGE'DE DENİZ YETKİ ALANI İHLALİ

Aktürk'ün açıklamalarının ardından bakanlık kaynakları, Ege Denizi'nde Türk deniz yetki alanını ihlal eden bir İtalyan bayraklı gemi nedeniyle yaşanan gerginliğe ilişkin bilgi verdi. Yunanistan tarafından 21 Temmuz'da yayımlanan seyir duyurularının bir kısmının Türkiye'nin deniz yetki alanlarına girdiği belirtilerek, itiraz nitelikli seyir duyurularının yayımlandığı aktarıldı. 22 Temmuz'da geminin Türk deniz yetki alanına girmemesi konusunda uyarıldığı ve Türk bayraklı gemilerle engellendiği vurgulandı. Daha sonra yapılan koordinasyon neticesinde, belirtilen koordinatlarda çalışma yapılmasına izin verildiği ve Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin refakatinde faaliyetin tamamlandığı kaydedildi.

IRAK CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİNİN İDDİALARI

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in eşi Shanaz İbrahim Ahmed'in, TSK'nın operasyonlarının sivillere zarar verdiği iddiasının asılsız olduğu belirtilerek, bu açıklama ve ithamların Irak'ın genelini yansıtmadığı ifade edildi. Irak'ın PKK'yı yasaklı örgüt olarak ilan ettiği vurgulanarak, Türkiye'nin Irak ile asılsız iddialar üzerine diyalog geliştirmediği açıklandı.

ABD'NİN SURİYE'YE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ NAKLİ

ABD'nin Suriye'ye Avenger Stinger hava savunma sistemlerini naklederek bunları terör örgütü PKK/YPG'ye verdiğine dair haberlere ilişkin, ABD'nin kendi üslerinin savunması amacıyla bu sistemleri bölgeye gönderdiği belirtildi. Ayrıca, ABD'den müttefik olarak DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG-SDG'ye verilen tüm yardım ve desteğin sonlandırılması beklendiği açıklandı.

RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE

İdlib'deki M4 kara yolunda Rusya ile ortak devriyelerin yeniden başlayıp başlamayacağına dair soruya ise, konu hakkında muhataplarla görüşmelerin sürdüğü ve Türkiye'nin bölgede istikrar ve barışa katkı sağlayacak hiçbir çabadan çekinmediği ve sorumluluk almaktan imtina etmediği cevabı verildi.