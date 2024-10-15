MSB: 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/0Rsnb6gUhq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2024