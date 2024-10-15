MSB: 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
MSB: 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

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