MSB binlerce personel alacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
MSB binlerce personel alacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 40 uzman yardımcısı ile 3 bin 97 sürekli işçi alınacağını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, uzman yardımcısı alımı için başvurular 25 Temmuz ile 25 Ağustos tarihlerinde, Bakanlığın internet adresi üzerinden çevrim içi yapılacak.

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Adaylarda, 2023 ve 2024'te yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan (KPSS), açılan kadrolara göre nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerini alması ve 35 yaşını doldurmamış olması şartı aranacak.

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Sürekli işçi teminine ilişkin başvurular ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 25 ile 29 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

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Her iki alıma ilişkin detaylara MSB'nin "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.

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