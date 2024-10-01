MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İHA
MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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