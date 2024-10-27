MSB duyurdu: 15 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." İfadelerine yer verildi.

Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar… pic.twitter.com/UYsHrbvnRW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2024