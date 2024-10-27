MSB duyurdu: 15 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
MSB duyurdu: 15 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." İfadelerine yer verildi.

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