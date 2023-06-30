MSB duyurdu 'Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silahlar ele geçirildi'

Baskında; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 seyyar dipçikli piyade tüfeği, 1 adet doçka makineli tüfek, 1 adet 14,5 mm doçka namlusu bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyonun başarıyla devam ettiğini duyurdu.
Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın silah depolarına baskın yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.
Baskında; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 seyyar dipçikli piyade tüfeği, 1 adet doçka makineli tüfek, 1 adet 14,5 mm doçka namlusu bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyonun başarıyla devam ettiğini duyurdu.