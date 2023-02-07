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MSB: Hatay'da 3 asker depremde şehit oldu

Kahramanmaraş'ta 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Deprem felaketinin ardından Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'da 3 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 02:11
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MSB: Hatay'da 3 asker depremde şehit oldu

MSB: Hatay'da 3 asker depremde şehit oldu
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Kahramanmaraş Pazarcık’ta sabaha karşı saat 04.17’de meydana gelen deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. 3 binden fazla bina yıkıldı. Bin 500’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Hatay'da Ulaştırma Uzman Çavuş Hakan Al, Piyade Er Mert Can Sümbül ve Piyade Er Eren Taşkın'ın şehit oldukları belirtildi.

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