﻿MSB: Hatay'da 3 asker depremde şehit oldu

Kahramanmaraş Pazarcık’ta sabaha karşı saat 04.17’de meydana gelen deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. 3 binden fazla bina yıkıldı. Bin 500’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Hatay'da Ulaştırma Uzman Çavuş Hakan Al, Piyade Er Mert Can Sümbül ve Piyade Er Eren Taşkın'ın şehit oldukları belirtildi.